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Noida News: छत से गिरकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनावली गांव में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में

Noida News: छत से गिरकर युवक की मौत

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनावली गांव में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छत से नीचे गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मेहंदीपुर गांव का रहने वाला 20 वर्षीय जीशान लखनावली गांव स्थित अपने एक परिचित के घर पर आया था। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात जीशान संदिग्ध परिस्थितियों में छत से नीचे गिर गया। जीशान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

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