Noida News: हौदी में गिरने से चार वर्षीय मासूम की मौत

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-123 स्थित पर्थला गोलचक्कर के पास झुग्गी बस्ती में पानी से भरी

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-123 स्थित पर्थला गोलचक्कर के पास झुग्गी बस्ती में पानी से भरी हौदी में गिरने से चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार शाम को हुई। मृतक की पहचान चार वर्षीय फिरोज आलम उर्फ गोलू के रूप में हुई है। उसके परिजन सीतापुर के अटरिया के रहने वाले हैं। परिवार वर्तमान में सेक्टर-123 स्थित पर्थला गोलचक्कर के पास झुग्गी बस्ती में रहकर मजदूरी करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार को मासूम खेलते-खेलते झुग्गी के पास बनी पानी से भरी हौदी के करीब पहुंच गया। खेलते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह हौदी में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर-113 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। झुग्गी बस्ती में भी शोक का माहौल छा गया। पुलिस ने पंचनामा और अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया。

पुलिस का बयान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में थाना सेक्टर-113 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह भी जांच की जा रही है कि जिस स्थान पर हौदी बनी थी, वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बारिश के मौसम में निर्माण स्थलों, खाली प्लॉटों और झुग्गी बस्तियों के आसपास पानी से भरे गड्ढे, टैंक और हौदियां छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं। थोड़ी सी असावधानी भी जानलेवा साबित हो सकती है।

पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकीं 18 जून 2026: सेक्टर-150 के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय बच्चे की मौत।

22 अगस्त 2025: सेक्टर-74 में सोसाइटी के स्वीमिंग पूल में डूबने से पांच वर्षीय मासूम की जान गई।

12 जुलाई 2025: सेक्टर-137 के निर्माणाधीन परिसर में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से सात वर्षीय बच्चे की मौत।

5 सितंबर 2024: फेज-2 क्षेत्र में पानी से भरे टैंक में गिरने से चार वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत हो गई।

सावधानियां बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बरतें ये सावधानियां:

छोटे बच्चों को पानी भरे गड्ढों, टैंक, होदी और नालों के पास अकेला न छोड़ें। निर्माण स्थलों पर बने गड्ढों और होदियों को ढक्कन या मजबूत बैरिकेड से ढकें। झुग्गी बस्तियों और आवासीय क्षेत्रों में खुले जल स्रोतों की नियमित निगरानी करें। बरसात के दौरान बच्चों को बाहर खेलते समय किसी बड़े की निगरानी में रखें। यदि कोई बच्चा पानी में गिर जाए तो तुरंत पुलिस, फायर विभाग या एंबुलेंस को सूचना दें और बिना देरी के अस्पताल पहुंचाएं।