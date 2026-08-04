Noida News: एक्सपो मार्ट गोलचक्कर चार दिन तक बंद रहेगा
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच अगस्त से शुरू हो
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच अगस्त से शुरू हो रहे कार्यक्रम के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। इस कार्यक्रम के चलते चार दिन तक एक्सपो मार्ट गोलचक्कर को बंद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक्सपो मार्ट में पांच से आठ अगस्त तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें रोजाना पांच हजार से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। एक्सपो मार्ट के अंदर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। यहां पार्किंग फुल होने पर नासा गोलचक्कर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गलगोटिया कट से एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होकर आईएफएस विला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहन शारदा गोलचक्कर होकर एलजी गोल चक्कर से जगत फार्म होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
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