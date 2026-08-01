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Noida News: परी चौक पर जाम से निजात के लिए योजना बनेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: राहत संसद सदस्य सड़क सुरक्षा एवं विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में

Noida News: परी चौक पर जाम से निजात के लिए योजना बनेगी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। परी चौक समेत जिले के अन्य प्रमुख चौराहों पर जाम लगने लगा है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में विस्तृत कार्ययोजना तैयार होगी। सांसद डॉ़ महेश शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई संसद सदस्य सड़क सुरक्षा एवं विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। दुर्घटना संभावित स्थान पर किए गए सुधार कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिए गए। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों और सुझावों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।

सड़क सुरक्षा की आवश्यकता

बैठक में दुर्घटना संभावित स्थान के स्थायी सुधार, आधुनिक सड़क सुरक्षा व्यवस्था और जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया गया। सांसद डॉ़ महेश शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। सुरक्षित सड़कें, अनुशासित यातायात और जागरूक नागरिक ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। सांसद ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव, परी चौक सहित विभिन्न प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम तथा यातायात प्रबंधन की चुनौतियों पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को दीर्घकालिक एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोएड एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए पहले से ही ट्रैफिक डायवर्जन एवं नियंत्रण की समुचित व्यवस्था तैयार रखी जाए। व्यावसायिक वाहनों के शहर में प्रवेश के लिए समय सारणी निर्धारित करनी होगी.

अधिकारियों की भागीदारी

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि सड़क सुरक्षा संबंधी बैठकों में एनएचएआई गाजियाबाद के अधिकारियों को भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने परिवहन विभाग को ट्रैफिक पार्क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि भूमि उपलब्धता की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, जिससे बच्चों एवं आम नागरिकों को व्यवहारिक रूप से यातायात नियमों की जानकारी दी जा सके।

निर्माण कार्यों की समीक्षा

एमएलसी श्री चंद शर्मा ने तिलपता क्षेत्र में निर्माणाधीन डिवाइडर के अधूरे कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने पर बल दिया। इस मौके पर दादरी विधायक दादरी तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, एमएलसी नरेंद्र भाटी, प्रशासक जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर अमित कुमार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गीता पंडित, जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसीईओ नोएडा सतीश पाल, एसीईओ ग्रेटर नोएडा सुमित यादव, मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन मोहन मणि त्रिपाठी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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FAQs

बैठक में सड़क सुरक्षा पर किसकी अध्यक्षता में चर्चा हुई?
बैठक में सांसद डॉ़ महेश शर्मा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पर चर्चा हुई।
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