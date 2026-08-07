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Noida News: तीन युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ

Noida News: तीन युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की

Noida News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ गाली गलौज की। परिजन द्वारा विरोध जताने पर तीनों ने साथियों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडे और लोहे के सरिया से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी के अब्दुल ने बताया कि बुधवार शाम पुत्र आसिफ की पड़ोस में रहने वाले रब्बान, सलमान और गोलू से किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर तीनों ने पुत्र के साथ मारपीट की। इसमें दामाद मीर तोसिफ को चोट आई।

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सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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