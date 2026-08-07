Noida News: तीन युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की
Noida News: लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ
Noida News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ गाली गलौज की। परिजन द्वारा विरोध जताने पर तीनों ने साथियों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडे और लोहे के सरिया से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी के अब्दुल ने बताया कि बुधवार शाम पुत्र आसिफ की पड़ोस में रहने वाले रब्बान, सलमान और गोलू से किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर तीनों ने पुत्र के साथ मारपीट की। इसमें दामाद मीर तोसिफ को चोट आई।
सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।