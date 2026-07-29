Noida News: आकर्षक नंबरों के लिए 91 आवेदन आए
Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र। निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16एफवी के आकर्षक और अति आकर्षक 70 नंबरों के
Noida News: नोएडा। निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16एफवी के आकर्षक और अति आकर्षक 70 नंबरों के लिए 91 लोगों ने आवेदन किया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर नंबरों की नीलामी के प्रक्रिया जारी है। इसमें आठ, 11, 6666, 7777, 8888 आदि नंबर शामिल हैं। परिवहन विभाग के अनुसार नंबरों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। पंजीकरण प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। ----------
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