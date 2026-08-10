Noida News: कीर्तन में गई महिला के घर में चोरी
Noida News: अक्षय अग्रवाल लिंक रोड थाना क्षेत्र की बृज विहार कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े
Noida News: ट्रांस हिंडन। लिंक रोड थाना क्षेत्र की बृज विहार कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान से लाखों रुपये के गहने और 57 हजार रुपये की नगदी समेत कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना के दौरान महिला पड़ोस में आयोजित कीर्तन में गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। छोटे लाल गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित ने बताया कि चोर सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी के सिक्के और पायल आदि गहने चुरा कर ले गए हैं। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि जल्द चोरों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया जाएगा।
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