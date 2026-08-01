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Noida News: पीड़ित छात्रा का पुलिस ने मेडिकल करवाया, कोर्ट में बयान दर्ज हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। स्कूल बस चालक द्वारा सातवीं कक्षा की मूक-बधिर छात्रा से यौन उत्पीड़न

Noida News: पीड़ित छात्रा का पुलिस ने मेडिकल करवाया, कोर्ट में बयान दर्ज हुए

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। स्कूल बस चालक द्वारा सातवीं कक्षा की मूक-बधिर छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने शनिवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया। इसके बाद छात्रा के न्यायालय में बयान दर्ज हुए। पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी चालक की करतूत के बारे में बताया। नॉलेज पार्क स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में बस चालक द्वारा सातवीं कक्षा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। परिजनों की शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शनिवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया।

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इसके बाद न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज हुए। बताया जा रहा है कि न्यायालय में बच्ची ने आरोपी की हरकत के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस ने अब इस मामले में साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए हैं। पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा आरोपी के मोबाइल की हिस्ट्री देखी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

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