Noida News: कार ने महिला को टक्कर मारी
Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । सेक्टर-143 के पास सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने
Noida News: ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-143 के पास सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पीड़ित के पति देवेंद्र की तहरीर पर सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी साविता 20 जुलाई की सुबह सेक्टर-143 के पास पैदल जा रही थीं। इसी दौरान हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में महिला को गंभीर चोटें आईं और उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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