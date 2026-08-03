Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: युवती का शव पंखे से लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले युवती

Noida News: युवती का शव पंखे से लटका मिला

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले युवती का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस का दावा है कि युवती ने खुदकुशी की। पुलिस आत्महत्या का कारण पता लग रही है। पुलिस के मुताबिक संगम विहार कॉलोनी में 19 वर्षीय रिया चौरसिया परिवार के साथ रहती थी। रिया ने शनिवार की रात अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। रविवार की सुबह परिजनों को घटना के बारे में पता चला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि युवती ने आत्महत्या की।

हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या कारण पता लगाया जा रहा है। परिजनों ने इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं दी है। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।