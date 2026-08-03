Noida News: युवती का शव पंखे से लटका मिला
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले युवती
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले युवती का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस का दावा है कि युवती ने खुदकुशी की। पुलिस आत्महत्या का कारण पता लग रही है। पुलिस के मुताबिक संगम विहार कॉलोनी में 19 वर्षीय रिया चौरसिया परिवार के साथ रहती थी। रिया ने शनिवार की रात अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। रविवार की सुबह परिजनों को घटना के बारे में पता चला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि युवती ने आत्महत्या की।
हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या कारण पता लगाया जा रहा है। परिजनों ने इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं दी है। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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