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Noida News: ट्रांसफार्मर में उतरे करंट से किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। फेज-2 क्षेत्र के होजरी कॉम्प्लेक्स स्थित एक कंपनी के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में

Noida News: ट्रांसफार्मर में उतरे करंट से किशोर की मौत

Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-2 क्षेत्र के होजरी कॉम्प्लेक्स स्थित एक कंपनी के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में आए करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। रविवार शाम वह दोस्त के साथ खेल-खेल में ट्रांसफार्मर के निकट चला गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक, जिला औरेया के उस्मानपुरा निवासी अमर सिंह फेज-2 क्षेत्र स्थित एक कंपनी में नौकरी करते हैं। वह परिवार समेत नयागांव में किराये के घर में रहते हैं। उनकी चार बेटी और एक बेटा है। दो बड़ी बेटियों के बाद 16 वर्षीय बेटा दिव्यांशु था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रविवार शाम दिव्यांशु एक दोस्त के साथ घूमने के लिए घर से बाहर निकल गया। वह दोस्त के साथ खेलते-खेलते होजरी कॉम्प्लेक्स के सी ब्लॉक में 164 कंपनी के बाहर रखे ट्रांसफार्मर के निकट पहुंचकर कुछ उठाने लगा, तभी करंट ने दिव्यांशु को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वह तड़पने लगा तो दोस्त डरकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने दिव्यांशु को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाइन बंद कराकर दिव्यांशु को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में मृतक के पास से कोई शिनाख्त संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। परिजन खोजते-खोजते पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजन को सौंप दिया。

परिवार का इकलौता चिराग था

पिता ने बताया कि दिव्यांशु घर का इकलौता चिराग था। उसकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हो चुका है। दूसरी बहन कंपनी में नौकरी करती है, जबकि दो छोटी बहनें पढ़ाई करती हैं। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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सामान्य प्रश्न

दिव्यांशु की उम्र क्या थी?
दिव्यांशु 16 वर्ष का था।
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