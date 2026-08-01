Noida News: नहर में थार गिरने के मामले में सुराग नहीं
Noida News: दनकौर में एक विवाहिता रीना की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि उसका पति मोहित का कहना है कि यह एक हादसा था। विवाहिता के परिवार ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं पाया और पति को मुक्त कर दिया। अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
Noida News: दनकौर, संवाददाता। भट्ठा नहर में थार गिरने से विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के एक सप्ताह बाद भी पुलिस इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। इस प्रकरण में हत्या से संबंधित कोई साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके कारण पुलिस ने हिरासत में लिए पति को मुक्त कर दिया। नहर में बीते रविवार को थार कार गिरने से विवाहिता रीना की मौत हो गई थी। रीना अपने पति भट्टा गांव निवासी मोहित के साथ मथुरा से देर रात वापस घर लौट रही थी। विवाहिता के पति ने इस घटना को महज एक हादसा बताया था, लेकिन विवाहित के पिता और भाई ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में विवाहिता के पिता जोगेंद्र सिंह निवासी ख़ालोर, जहांगीराबाद बुलंदशहर ने दनकौर कोतवाली में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। हत्या के मामले में पति ससुर और सास पर दहेज प्रताड़ना में विवाहिता की मौत का आरोप लगाया था。
पुलिस जांच की स्थिति
पुलिस ने विवाहिता के शव का तीन चिकित्सकों की टीम से मेडिकल परीक्षण कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। पुलिस की जांच अब बिसरा रिपोर्ट पर टिक गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विसरा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। विसरा रिपोर्ट में मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होने पर ही इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अग्रिम कार्रवाई का इंतजार
विवाहिता की हत्या का कोई साक्ष्य अब तक की जांच में नहीं मिला। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. रवि शंकर एसीपी तृतीय, ग्रेटर नोएडा
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