Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: नहर में थार गिरने के मामले में सुराग नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: दनकौर में एक विवाहिता रीना की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि उसका पति मोहित का कहना है कि यह एक हादसा था। विवाहिता के परिवार ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं पाया और पति को मुक्त कर दिया। अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

Noida News: नहर में थार गिरने के मामले में सुराग नहीं

Noida News: दनकौर, संवाददाता। भट्ठा नहर में थार गिरने से विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के एक सप्ताह बाद भी पुलिस इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। इस प्रकरण में हत्या से संबंधित कोई साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके कारण पुलिस ने हिरासत में लिए पति को मुक्त कर दिया। नहर में बीते रविवार को थार कार गिरने से विवाहिता रीना की मौत हो गई थी। रीना अपने पति भट्टा गांव निवासी मोहित के साथ मथुरा से देर रात वापस घर लौट रही थी। विवाहिता के पति ने इस घटना को महज एक हादसा बताया था, लेकिन विवाहित के पिता और भाई ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में विवाहिता के पिता जोगेंद्र सिंह निवासी ख़ालोर, जहांगीराबाद बुलंदशहर ने दनकौर कोतवाली में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। हत्या के मामले में पति ससुर और सास पर दहेज प्रताड़ना में विवाहिता की मौत का आरोप लगाया था。

ये भी पढ़ें: विवाहिता की हत्या व सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज

पुलिस जांच की स्थिति

पुलिस ने विवाहिता के शव का तीन चिकित्सकों की टीम से मेडिकल परीक्षण कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। पुलिस की जांच अब बिसरा रिपोर्ट पर टिक गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विसरा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। विसरा रिपोर्ट में मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होने पर ही इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अग्रिम कार्रवाई का इंतजार

विवाहिता की हत्या का कोई साक्ष्य अब तक की जांच में नहीं मिला। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ. रवि शंकर एसीपी तृतीय, ग्रेटर नोएडा

FAQs

इस विवाहिता का नाम क्या था?
इस विवाहिता का नाम रीना था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Noida News Noida Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।