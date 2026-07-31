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Noida News: कुत्तों ने बच्ची और सुरक्षाकर्मी को काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी। परी चौक स्थित एनआरआई रेजिडेंसी सोसाइटी में गुरुवार शाम को लावारिस कुत्ते

Noida News: कुत्तों ने बच्ची और सुरक्षाकर्मी को काटा

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। परी चौक स्थित एनआरआई रेजिडेंसी सोसाइटी में गुरुवार शाम को लावारिस कुत्ते ने हमला कर बच्ची को काट लिया। वहीं, दो दिन पहले लावारिस कुत्ते ने सुरक्षाकर्मी को काटा था। इन घटनाओं से लोगों में रोष है।

घटना का विवरण

सोसाइटी निवासी श्रवण निगम ने बताया कि गुरुवार शाम एक बच्ची सोसाइटी परिसर में खेल रही थी, तभी एक लावारिस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया। घटना के बाद बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि दो दिन पहले भी एक सुरक्षाकर्मी पर लावारिस कुत्ते ने हमला कर उसे घायल कर दिया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। बच्चों का बाहर खेलना और लोगों का सुबह-शाम टहलना भी मुश्किल हो गया है।

समस्या का समाधान

सोसाइटी के लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लावारिस कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि वे अपने स्तर पर कई कुत्तों का टीकाकरण भी कराते हैं, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में संक्रमण का खतरा कम हो सके, लेकिन केवल टीकाकरण से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने प्राधिकरण से लावारिस कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने और सोसाइटी परिसर को सुरक्षित बनाने की मांग की है।

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सामान्य प्रश्न

कब और कहाँ पर यह घटना हुई?
यह घटना गुरुवार शाम को एनआरआई रेजिडेंसी सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा में हुई।
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