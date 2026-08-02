Noida News: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-99 में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-99 में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी चिकित्सक मां ने आरोपी चालक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। सेक्टर-110 स्थित लोटस पनास सोसाइटी निवासी डॉ. शालिनी वर्मा ने बताया कि उनका बेटा अर्नव कटियार शनिवार को घर के काम से बाइक लेकर निकला। वह सेक्टर-99 के टी प्वाइंट के पास पहुंचा, तभी ग्रांड विटारा कार के चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। कार सेक्टर-27 का जय किशन चला रहा था। घायल को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल की हालत देखकर आरोपी चालक अस्पताल से भाग गया और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया。

शिकायतकर्ता का दृष्टिकोण शिकायतकर्ता महिला सूचना मिलने के बाद जबतक अस्पताल पहुंची, तब तक उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। हादसे में युवक की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। महिला ने पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

दूसरी दुर्घटना का विवरण सेक्टर-126 थानाक्षेत्र में ऑटो की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस को दी शिकायत में भंगेल निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बीते माह की 21 तारीख को वह अपनी ड्यूटी करके स्मार्ट चौराहे से मयूर गोल चक्कर की तरफ बाइक से जा रहे थे। एमिटी विश्वविद्यालय के गेट नंबर चार के पास ऑटो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।