Noida News: सोमवार से एक बार फिर स्कूली वाहनों की जांच होगी
Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र। जिले के निजी स्कूलों के वाहनों की एक बार फिर से जांच होगी। सोमवार
Noida News: नोएडा। जिले के निजी स्कूलों के वाहनों की एक बार फिर से जांच होगी। सोमवार से परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम वाहनों की जांच करेगी और कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 51 स्कूली बसों की फिटनेस खत्म है। इसमें से 18 बसों का पंजीकरण निलंबित किया गया है। छह माह तक पंजीकरण निलंबित रहेगा। इसके बाद पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया होगी। --------
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