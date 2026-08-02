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Noida News: दुकान से नगदी और सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । कासना स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 80 हजार रुपये और केबल समेत अन्य

Noida News: दुकान से नगदी और सामान चोरी

Noida News: ग्रेटर नोएडा। कासना स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 80 हजार रुपये और केबल समेत अन्य सामान चोरी हो गया। दुकानदार हरिशंकर ने दुकान पर काम करने वाले विष्णु और उसके साथियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुकानदार का आरोप है कि आरोपी छत की सीढ़ी से घुसकर दुकान में रखे रुपये और सामान लेकर फरार हो गया। वह चोरी करते हुए सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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