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Noida News: विकास कार्यों और उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के

Noida News: विकास कार्यों और उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की गई

Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सांसद डॉ. महेश शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युत समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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बैठक का विवरण

बैठक में बिजली विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों तथा उपभोक्ता सेवाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। सांसद ने विभाग के अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक समय से एवं बिना किसी बाधा के पहुंचे तथा विद्युत वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम एवं विश्वसनीय बनाने के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूरा किया जाए। सांसद ने कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कोई कमी नहीं है, इसलिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए।

विधायक के निर्देश

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने विभाग को निर्देश दिए कि जेवर क्षेत्र में विभागीय कार्यशाला स्थापित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही पर्याप्त संख्या में ट्रांसफॉर्मर का रिजर्व स्टॉक उपलब्ध रखा जाए, ताकि किसी भी ट्रांसफार्मर के खराब होने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे तत्काल बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। बैठक में दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, एमएलसी नरेंद्र भाटी, प्रशासक जिला पंचायत अमित कुमार, दादरी नगर पालिका अध्यक्ष गीता पंडित, जिलाधिकारी मेधा रूपम आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में समीक्षा की गई?
बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉ. महेश शर्मा ने की।
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