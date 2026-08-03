Noida News: सुपरवाइजर काम का बहिष्कार कर धरने पर बैठे

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। कलाधाम सोसाइटी में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से छह साल के बच्चे की मौत के मामले में तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर की गिरफ्तारी और महाप्रबंधक परियोजना के नए आदेश के विरोध में अस्थायी/संविदा कर्मचारियों का धरना जारी है। सोमवार को दफ्तर के काम का बहिष्कार कर कर्मचारी कार्यालय के पास पार्क में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने आदेश वापस न लिए जाने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। बता दें कि कलाधाम सोसाइटी में नलकूप की बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से छह साल के बच्चे अव्यान की मौत के बाद प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना ने आदेश जारी कर सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय कर दी।

जारी आदेश के मुताबिक अगर कार्यस्थल पर कोई घटना होती है, तो इसके लिए तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे में जिम्मेदारी तय करने का कोई औचित्य नहीं है। सोमवार को किसी भी तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर ने काम नहीं किया। इससे परियोजना और उद्यान विभाग में काम नहीं हो सका।कर्मचारियों ने मांग की है कि जेल में बंद निर्दोष सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की रिहाई के लिए प्राधिकरण सहयोग करे। हाल के दिनों में सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को भी बहाल किया जाए। अस्थायी कर्मचारियों को पहचान-पत्र और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कार्य के दौरान किसी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में बीमा सुरक्षा और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी सुपरवाइजर को जिम्मेदारी के अनुसार अधिकार दिए जाएं। नोएडा प्राधिकरण की तरह समान वेतन वृद्धि की जाए।