Noida News: रखरखाव शुल्क में वृद्धि का विरोध
Noida News: नोएडा, रूपल राठी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इको विलेज-1 सोसाइटी में कार्यरत वाईजी फैसिलिटी प्रबंधन के
Noida News: नोएडा, संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इको विलेज-1 सोसाइटी में कार्यरत वाईजी फैसिलिटी प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस प्रबंधन ने लोगों के साथ बिना बैठक किए और बिना सूचना दिए शुल्क बढ़ा दिया। सोसाइटी मे रहने वाले संजय शर्मा ने कहा कि लोग लगातार बढ़े हुए वृद्धि का विरोध कर रहे थे। एपेक्स कमिटी द्वारा वाईजी फैसिलिटी प्रबंधन को नोटिस जारी किए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि बढ़ा हुआ शुल्क वापस लिया जाएगा, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
इससे लोगों में निराशा और असंतोष बढ़ा है। सोसाइटी निवासी शशि कहना है कि उन्होंने संबंधित विभागों के समक्ष कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका। साक्षी का कहना है कि पहले 2.36 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क लिया जाता था, जबकि वर्तमान में 3.25 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क वसूला जा रहा है। उनका आरोप है कि सुविधाओं का स्तर बेहतर होने के बजाय और प्रभावित हुआ है।
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