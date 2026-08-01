Noida News: स्टेडियम में प्रवेश पर रोक के विरोध में प्रदर्शन

Noida News: ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी स्टेडियम के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने गेट खुलवाया, लेकिन कुछ समय बाद गेट पर फिर ताला लगा दिया गया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना सूचना के गेट बंद किया गया और निर्माण कार्य सिर्फ एक छोटे हिस्से में चल रहा है।

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी स्टेडियम में प्रवेश पर रोक लगाने के विरोध में लोगों ने शनिवार को मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्टेडियम का गेट खुलवाया। लोगों ने बताया कि गौड़ सिटी-1 और दो टाउनशिप के लोग सुबह करीब सात बजे स्टेडियम के बाहर एकत्र हुए और करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर स्टेडियम का गेट खुलवाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके लौटने के कुछ देर बाद ही प्रबंधन ने दोबारा गेट पर ताला लगा दिया। लोगों का कहना है कि स्टेडियम के गेट पर 20 जुलाई को एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें मरम्मत कार्य के चलते लगभग दो महीने तक सुबह-शाम प्रवेश बंद रखने की जानकारी दी गई थी। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले न तो लोगों को कोई सूचना दी गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि पूरा स्टेडियम बंद करने की आवश्यकता क्यों है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य केवल एक छोटे हिस्से में चल रहा है, जबकि शेष परिसर में लोग सुरक्षित रूप से सुबह-शाम टहल सकते हैं।

लोगों की शिकायतें लोगों ने बताया कि स्टेडियम में सुबह-शाम टहलने के लिए उनसे प्रतिवर्ष करीब 1,800 रुपये शुल्क लिया जाता है। उनका आरोप है कि प्रबंधन निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की आशंका का हवाला देता है, लेकिन उसी समय क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने आने वाले अन्य लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि वे प्राधिकरण और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग करेंगे। साथ ही, यह मांग की जाएगी कि स्टेडियम के ग्रीन एरिया में किस प्रकार का निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए。

सामाजिक दृष्टिकोण सोसाइटी निवासी अनीता प्रजापति का आरोप है कि स्टेडियम में रोक के बारे में जवाब मांगने पर भी बिल्डर प्रबंधन स्पष्ट जानकारी नहीं देता। अमरजीत सिंह का कहना है कि स्टेडियम बंद होने के बाद लोगों के पास टहलने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा। मुकेश कुमार पाल का कहना है कि लोग जब शुल्क दे रहे हैं तो उन्हें प्रवेश से रोकना उचित नहीं है।

प्रबंधन का बयान सभी आरोप गलत : मेंटेनेंस हेड

गौड़ सिटी टाउनशिप के मेंटेनेंस हेड सचिन ने बताया कि सभी आरोप गलत हैं। कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा। ई-मेल के माध्यम से स्टेडियम को खोलने की सूचना सभी लोगों को दे दी गई है।

रूपल राठी