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Noida News: कार की टक्कर से गर्भवती घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार की टक्कर से गर्भवती महिला

Noida News: कार की टक्कर से गर्भवती घायल

Noida News: नोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार की टक्कर से गर्भवती महिला घायल हो गई। आरोपी चालक पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप है। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में दी शिकायत में ग्रेटर नोएडा निवासी शशि शुक्ला ने बताया कि सोमवार को वह भंगेल रोड से हाजीपुर की तरफ कार से जा रही थीं। जैसे ही शशि महर्षि आश्रम के पास पहुंची, सामने से आ रही सफेद रंग की कार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर मारने वाली कार का चालक नशे में था।

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उसकी गाड़ी पर भारत सरकार भी लिखा हुआ था। हादसे के बाद आरोपी चालक वहां से भाग गया। शशि की कार में उनकी गर्भवती भाभी भी बैठी हुई थीं। हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। गर्भवती महिला को तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने कार का नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

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