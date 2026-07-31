Noida News: भाजपा नेता समेत छह लोग लिफ्ट में फंसे

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-51 में गुरुवार को उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की ओर से व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता समेत छह लोग लिफ्ट में फंस गए। बताया जा रहा है कि बिजली गुल होने के चलते करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान उनको परेशानी उठानी पड़ी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों समेत कुछ लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर पर कुछ देर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद सभी अतिथि और अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिफ्ट के माध्यम से नीचे आ रहे थे। गुरुवार रात करीब आठ बजे मैरिज होम की बिजली जाने के चलते लिफ्ट भी बंद हो गई, जिससे भाजपा के नेता समेत छह लोग लिफ्ट में फंस गए।