Noida News: मानेसर सदन की बैठक में पार्षद और वरिष्ठ उप महापौर भिड़े

Noida News: गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम की सदन बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के बीच बहस, धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई। वरिष्ठ उप महापौर और पार्षदों के बीच गंभीर आरोपों के चलते पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री को भी इस घटना की जानकारी मिली। मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है।

Noida News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। मानेसर नगर निगम की मंगलवार को बुलाई गई सदन बैठक में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बैठक शुरू होने से पहले ही जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान पार्षद और वरिष्ठ उप महापौर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यह राजनीतिक ड्रामा इस कदर बढ़ा कि दोनों ही गुटों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। मामला अब पुलिस की चौखट पर पहुंच चुका है और दोनों पक्षों ने जान से मारने की धमकी देने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं।

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में मौजूद थे। इस दौरान मानेसर में हुए हंगामे की सूचना भी मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। बता दें कि मानेसर नगर निगम ने मंगलवार को सदन की सामान्य बैठक बुलाई गई थी।

विवाद का आरंभ ऐसे शुरू हुआ विवाद : बैठक पहली बार मेयर ने अपने निगम स्थित कार्यालय में बुलाई थी। बैठक शुरू होते ही वरिष्ठ उप महापौर (सीनियर डिप्टी मेयर) प्रवीण यादव ने कहा कि वह दो मिनट सदन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। इस पर मेयर ने इंकार कर दिया। मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कहा कि पहले बैठक शुरू होने दो उसके बाद अनुमति लेकर आप सदन में बोल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मेयर ने कहा कि सदन में बात रखने के लिए उनसे अनुमति लेनी होगी। सीनियर डिप्टी मेयर अपने स्थान पर बैठ गए। सूत्रों के अनुसार इसके तुरंत बाद मेयर ग्रुप के एक पार्षद ने मेयर की बिना अनुमति के बोलना शुरू कर दिया। इस पर सीनियर डिप्टी मेयर की टीम के पार्षदों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद सदन की बैठक में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद मेयर ने बैठक को स्थगित कर दिया।

अश्लील टिप्पणियों का आरोप अश्लील टिप्पणी का आरोप

वार्ड नंबर 18 की महिला पार्षद प्रवेश यादव ने भी पुलिस थाना सेक्टर-7 में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ लिखित शिकायत दी है। पार्षद का आरोप है कि बैठक में जब उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने की बात कही, तो वरिष्ठ उपमहापौर प्रवीण कुमार आपा खो बैठे। उन्होंने उन पर अश्लील टिप्पणियां कीं।

प्रवेश के अनुसार जब वे बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकल रही थीं, तब प्रवीन कुमार और उनके साथियों ने उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर मेयर डॉ. इंद्रजीत से बात करने की कोशिश तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

बैठक स्थल पर नियमों का उल्लंघन निमय विरुद्ध बैठक मेयर के निजी दफ्तर में आयोजित करने का आरोप

नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए बैठक को किसी सार्वजनिक या सामुदायिक भवन की जगह मेयर के निजी कार्यालय में आयोजित की गई, जहां पहले से ही बाहरी व असामाजिक तत्व मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही अचानक माहौल बिगाड़ा गया और मेयर ने एकतरफा फैसला लेते हुए बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी। शिकायत में दावा किया गया है कि बैठक समाप्त होते ही बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों ने महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी की। आरोप है कि डिप्टी मेयर रीमा चौहान का हाथ नोंचा गया और महिला पार्षद सुमन यादव को पुरुष गार्ड ने धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला। वहीं, प्रवीण यादव का कहना है कि जब वे बाहर निकलने लगे तो उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की भी धमकी दी गई।

सोशल मीडिया पर घटनाएं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव अपने फोन में बाहर निकलते हुए वीडियो बना रहे थे, तभी एक पार्षद के ससुर और पति ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं।

सुस्त विकास का असर पहले दिन से चली आ रही खींचतान

सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के बीच में आपसी खींचतान का यह कोई पहला मामला नहीं है। जब से सदन का गठन हुआ है तब से ही दोनों नेताओं की आपसी खींचतान चल रही है। दोनों नेताओं की इस खींचतान का सीधा असर मानेसर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों पर पड़ रहा है। इससे मानेसर के लोगों काफी चिंतित है।

विवाद का लंबे समय तक चलना विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा

मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव निर्दलीय मेयर का चुनाव जीती थी। बाद में केंद्रीय राव इंद्रजीत के नेतृत्व में अपने पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी। मेयर के भाजपा में शामिल होने के बाद भी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की अंतकलह थमने का काम नहीं ले रही है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी एक-दूसरे के बीच खींचतान हो रही।

पुलिस कार्रवाई पुलिस परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

मंगलवार को हुई बैठक में निगम आयुक्त प्रदीप मलिक, कई उच्च अधिकारी और 18 निर्वाचित और तीन मनोनीत पार्षद मौजूद थे। अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस तरह के हाई-प्रोफाइल हंगामे और बदसलूकी से नगर निगम का सरकारी कार्य बुरी तरह बाधित हुआ है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बैठक स्थल और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार संबधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना के बाद से मानेसर नगर निगम के जनप्रतिनिधियों में गहरा रोष और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है। नगर निगम अधिकारी भी इस पूरे मामले में चुपी साधे हुए हैं।