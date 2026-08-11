Noida News: ई-रिक्शा की बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । फेज-1 थाने की पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। फेज-1 थाने की पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें दो कबाड़ी हैं। आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में सुनसान स्थानों पर खड़े ई-रिक्शा को निशाना बनाते थे। रेकी के बाद मौका देखकर बैटरी चोरी कर उसे छिपा देते थे। जरूरत पड़ने पर कबाड़ियों को एक-एक करके बैटरियां बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों को सेक्टर-14 और सेक्टर-15 के बीच बने पुल के पास से गिरफ्तार किया। उनकी पहचान गाजियाबाद के इकरामनगर निवासी कासिम उर्फ लक्की और रहीश उल्ला और दिल्ली के भागीरथी विहार निवासी शाहनवाज और रिजवान के रूप में हुई। आरोपियों की उम्र 21 से 29 वर्ष के बीच है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने से पहले इलाके की रेकी करते। ऐसे ई-रिक्शा को निशाना बनाया जाता, जिन्हें किसी एकांत स्थान पर खड़ा किया गया हो। बैटरी निकालने के बाद उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया जाता। इसके बाद जरूरत के हिसाब से बैटरियों को अलग-अलग कबाड़ियों को बेच दिया जाता। इससे मिलने वाली रकम को आरोपी आपस में बांट लेते थे। ज्यादातर बैटरी चार से आठ हजार रुपये के बीच बिकती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 स्मार्ट लीथियम बैटरी, 414 लीथियम बैटरी सेल और चोरी की बैटरियां बेचकर मिले 11,800 रुपये बरामद किए।

चारों आरोपी पहले भी जेल जा चुके पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने दिल्ली के जैतपुर और आसपास के इलाकों में भी बड़ी संख्या में ई-रिक्शा की बैटरियां चोरी की थीं। इस मामले में आरोपी पहले भी थाना जैतपुर साउथ दिल्ली से जेल जा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चोरी की बैटरियों को सीधे कबाड़ियों को बेचते थे। पुलिस ने यह नहीं बताया है कि बरामद बैटरी को किसी विशेष उपकरण या वाहन में दोबारा लगाया जाना था। हालांकि, ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरियां महंगी होती हैं और उनकी अच्छी हालत वाली बैटरियों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। खराब या पुरानी बैटरी और उनके सेल को कबाड़ी व रीसाइक्लिंग कारोबारी अलग-अलग हिस्सों के रूप में खरीदते हैं। इनमें मौजूद सामग्री को निकालकर दोबारा उपयोग या रीसाइक्लिंग किया जाता है। ऐसे में पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि आरोपी कितने कबाड़ियों को चोरी की बैटरियां बेचते थे और बरामद बैटरियों की आगे खपत कहां होती थी।

ज्यादातर आरोपी पांचवीं से आठवीं पास एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पकड़े गए ज्यादातर आरोपी पांचवीं से आठवीं पास हैं। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बैटरी चोरी की अन्य घटनाओं और चोरी का माल खरीदने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में थाना फेज-1 में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, आरोपियों के खिलाफ थाना जैतपुर साउथ दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस को उन सभी कबाड़ियों की भी जानकारी मिली है, जो आरोपियों के सीधे संपर्क में हैं। ऐसे कबाड़ियों की संख्या दस से बारह बताई जा रही है। बीते दिनों फेज-1 थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं।