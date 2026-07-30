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Noida News: घर के बाहर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जेवर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीरपुर कस्बे में एक घर के बाहर फायरिंग

Noida News: घर के बाहर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जेवर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीरपुर कस्बे में एक घर के बाहर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस आरोपी के फरार साथी की तलाश में जुटी है। जहांगीरपुर कस्बे में रहने वाले रेशमपाल के मुताबिक दो लोगों ने 25 मई को उनके घर के बाहर आकर फायरिंग की। घर में घुसकर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। आरोपी एक ढाबे पर कब्जा करने के लिए आरोपी जबरन दबाव बना रहे हैं। घर के बाहर फायरिंग करते हुए दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एक आरोपी शेखर निवासी जहांगीरपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के फरार साथी की तलाश की जा रही है। फरार आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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