Noida News: सरियों से भरा ट्रक चुराने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

Noida News: रबूपुरा, संवाददाता। करीब दो सप्ताह पहले सरिया से लगे ट्रक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया ट्रक व सरिया भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि जिला हाथरस के थाना सासनी अंतर्गत ग्राम बांधनू निवासी ट्रक चालक गोपीचंद गत 23 जुलाई की रात्रि सिकंद्राराऊ से ट्रक में सरिया लादकर दिल्ली के लिए जा रहा था।बुलंदशहर मार्ग पर रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चचूरा गांव के पास एक दुकान पर रात्रि में चाय पीने के लिए रुका था। वहां थोड़ी देर के लिए सो गया।

इसी दौरान अज्ञात बदमाश उसका ट्रक चोरी कर फरार हो गए। ट्रक में करीब 11.5 टन सरिया लदा था। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने छानबीन के बाद कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात को ट्रक चुराने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया उनके कब्जे से चुराया गया ट्रक और पूरा सरिया भी बरामद कर लिया गया। चोरों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। पकड़े गए बदमाशों की पहचान दनकौर थाना के गांव मंडपा निवासी मुरसलीम, सिकंदराबाद के तिल बेगमपुर गांव निवासी गुलजार, अररिया बिहार निवासी मोहम्मद अमर और थाना जारचा अंतर्गत ग्राम बिसाहड़ा निवासी चुनमुन उर्फ पुनीत कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश गुलजार और मुरसलीम के खिलाफ गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जनपद के विभिन्न थानों में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।