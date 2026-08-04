Noida News: मैपस्को विले सोसाइटी में प्लास्टर गिरा
Noida News: गुरुग्राम में मैपस्को रॉयल विले सोसाइटी के एक फ्लैट की बालकनी से मंगलवार सुबह प्लास्टर गिर गया। जांच में सामने आई कमियों को अब तक सुधार नहीं किया गया है। फ्लैट मालिक ने आरडब्ल्यूए और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोसाइटी के अन्य लोग भी इस घटना से चिंतित हैं।
Noida News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। सेक्टर-82 स्थित मैपस्को रॉयल विले सोसाइटी के एक फ्लैट की बालकनी में मंगलवार सुबह प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान नीचे कोई नहीं था। इस मामले में आरडब्ल्यूए और बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है। मैप्सको रॉयल विले सोसाइटी के मुनारक टावर की तीसरी मंजिल पर फ्लैट की बालकनी का प्लास्टर गिर गया। फ्लैट मालिक एसके पांडे ने बताया कि बालकनी के एक बड़े हिस्से से प्लास्टर गिरा है। इसकी वजह से बड़ा हादसा घटित हो सकता था।
संरचनात्मक जांच
उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने उनकी सोसाइटी की दो बार संरचनात्मक जांच करवाई है। जांच में आई कमियों को अब तक दुरुस्त नहीं किया है। उन्होंने इस लापरवाही का जिम्मेदार आरडब्ल्यूए और बिल्डर को बताया है। उन्होंने बताया कि संरचनात्मक जांच में आई कमियों को अब तक दुरुस्त नहीं करने के सिलसिले में डीटीपीई से पत्राचार किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
रखरखाव शुल्क
रखरखाव शुल्क वसूलने पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी : फ्लैट मालिक एसके पांडे ने आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूए की तरफ से रखरखाव शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन रखरखाव और सुरक्षा के प्रति गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि बिल्डर के खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए। संरचनात्मक जांच रिपोर्ट में आई कमियों को दुरुस्त किया जाए। प्लास्टर गिरने की घटना से सोसाइटी के अन्य लोग भी घबराए हुए हैं।
सामान्य प्रश्न
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