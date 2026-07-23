Noida News: सोसाइटी में प्लास्टर का हिस्सा गिरा, हादसा टला
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। ग्रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स वन सोसाइटी में गुरुवार को सी टावर
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। ग्रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स वन सोसाइटी में गुरुवार को सी टावर में अचानक प्लास्टर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई नीचे नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह टावर की एक मंजिल से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के समय नीचे कोई मौजूद नहीं था। इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही टावर में मरम्मत और पेंटिंग का काम किया गया था। इसके बावजूद इस तरह की घटना सामने हुई।
इससे लोगों में डर का माहौल है। सोसाइटी के लोगों ने टावर का निरीक्षण कर फिर से मेंटेनेंस कराने की मांग की।
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