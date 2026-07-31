Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: बकाया न चुकाने पर चार बिल्डर के कार्यालय सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जिला प्रशासन ने यूपी रेरा की आरसी के बकाया करीब 38.77

Noida News: बकाया न चुकाने पर चार बिल्डर के कार्यालय सील

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला प्रशासन ने यूपी रेरा की आरसी के बकाया करीब 38.77 करोड़ रुपये न चुकाने पर चार बिल्डर परियोजनाओं के कार्यालय गुरुवार को सील कर दिए। इन बिल्डरों को बकाया चुकाने के लिए 48 घंटे का समय देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी जारी की गई है। दादरी एसडीएम अभिनेंद्र सिंह ने बताया कि फ्लैट खरीदारों की शिकायतों के निस्तारण के लिए यूपी रेरा जिला प्रशसन को आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करता था, जिसकी एवज में जिला प्रशासन बिल्डरों से वसूली करता है। बताया गया कि गुरुवार को राजस्व टीम ने नोएडा के सेक्टर-129 स्थित साया सीमेंटेशन लिमिटेड का मॉल सील कर दिया।

मॉल के अंदर ही बिल्डर के कार्यालय संचालित थे। साया बिल्डर पर यूपी रेरा का 6.87 करोड़ रुपये बकाया है। दादरी तहसील क्षेत्र के सेक्टर-63 महागुन ग्रुप की परियोजना पर यूपी रेरा की आरसी का करीब 13 करोड़ रुपये बकाया हैं। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेक्टर-1 गायत्री हास्पिटलिटी एंड रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 7.06 करोड़, और ग्रेनो वेस्ट स्थित एलिगेंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 11.84 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन चारों परियोजनाओं पर यूपी रेरा की आरसी का कुल 38.77 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिल्डर न तो खरीदारों की रकम लौटा रहे हैं और न ही फ्लैट पर कब्जा दे रहे हैं। इस क्रम में दादरी तहसील प्रशासन की टीम ने गुरुवार को चारों साइट पर पहुंचकर बिल्डरों के कार्यालय सील कर दिए। बिल्डरों को 48 घंटे का समय देते हुए बकाया भुगतान न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर वसूली की चेतावनी दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।