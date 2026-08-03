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Noida News: रोड टैक्स न देने पर 14 वाहन जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र। जिले में सोमवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने जांच अभियान चलाया। इसमें

Noida News: रोड टैक्स न देने पर 14 वाहन जब्त

Noida News: नोएडा। जिले में सोमवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने जांच अभियान चलाया। इसमें बिना रोड टैक्स जमा किए दौड़ते, बगैर फिटनेस और क्षमता से अधिक सामान ढोने के कारण 14 वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा अन्य नियमों के उल्लंघन में 30 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। परिवहन अधिकारी ने कहा कि वाहन के दुरुस्त होने पर ही सड़कों पर उतारें। यदि कोई कमी है तो उसे तत्काल दुरुस्त कराएं।

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