Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 5990 वाहनों के चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र । परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात

Noida News: यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 5990 वाहनों के चालान

Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र । परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 5990 वाहनों के ई-चालान किए गए। वहीं, 15 वाहनों को जब्त किया। हेलमेट न लगाने पर 2282 वाहनों के चालान किए गए। विशेष अभियान में गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण 728, गलत नंबर प्लेट के कारण 490, मोडिफाइड साइलेंसर की वजह से 24, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने के कारण 58 व तेज गति में वाहन दौड़ाने के कारण 484 वाहनों के कारण चालान किए गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।