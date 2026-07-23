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Noida News: नियम तोड़ने पर 22 गाड़ियां जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र। यातायात पुलिस ने गुरुवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने

Noida News: नियम तोड़ने पर 22 गाड़ियां जब्त

Noida News: नोएडा। यातायात पुलिस ने गुरुवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6491 वाहनों के ई-चालान किए गए। इसके अलावा 23 गाड़ियों को जब्त किया गया। सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट 2347 दोपहिया वाहन चलाने पर किए गए।

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