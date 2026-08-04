Noida News: यातायात नियमों का उल्लंघन कर दौड़ने वाले 6196 वाहनों के चालान
Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र । यातायात पुलिस ने मंगलवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने
Noida News: नोएडा। यातायात पुलिस ने मंगलवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 6196 वाहनों के चालान किए। इसके अलावा 21 गाड़ियां जब्त कीं। हेलमेट न लगाने पर 2152, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 836, गलत नंबर प्लेट होने पर 264, नो पार्किंग की वजह से 527 और तेज गति में वाहन दौड़ाने के कारण 618 वाहनों के चालान किए गए।
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