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Noida News: नियम तोड़ने पर 21 गाड़ियां जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, सौम्य मिश्र । यातायात पुलिस ने गुरुवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान 6259 वाहनों के ई-चालान

Noida News: नियम तोड़ने पर 21 गाड़ियां जब्त

Noida News: नोएडा। यातायात पुलिस ने गुरुवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान 6259 वाहनों के ई-चालान किए गए और 21 गाड़ियां जब्त की गईं। हेलमेट न पहने पर 2135, गलत दिशा में वाहन दौड़ाने पर 728, गलत नंबर प्लेट होने पर 296 और तेज गति में गाड़ी दौड़ाने के कारण 395 चालान किए गए।

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