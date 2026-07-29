Noida News: कालिंदी कुंज पर एक सड़क शनिवार से वाहनों के लिए बंद होगी

Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। कांवड़ यात्रा के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती ओखला पक्षी विहार रास्ते

Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गुरुवार से ओखला पक्षी विहार रास्ते पर यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। इसके अलावा ओखला पक्षी विहार और कालिंदी कुंज रास्ते पर नोएडा की ओर आने वाली की एक सड़क को वाहनों के लिए शनिवार या रविवार से बंद कर दिया जाएगा। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अभी इक्का-दुक्का कांवड़ियां आने शुरू हुए हैं। अगले तीन-चार दिन में कांवड़ियों के आने की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। भीड़ बढ़ने के साथ ही यातायात पुलिस की सभी तैयारियां पूरी तरह से लागू कर दी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी चिल्ला और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर दो शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है。

यातायात पुलिस की ड्यूटी डीसीपी यातायात अभय मिश्रा ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाएगी। ये पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर कांवड़ियों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार कराएंगे। इसके अलावा गुरुवार से ओखला पक्षी विहार रास्ते पर भी यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

वाहन प्रतिबंध डीसीपी ने बताया कि शनिवार या रविवार से ओखला पक्षी विहार और नोएडा की ओर आने वाली कालिंदी कुंज की एक सड़क पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दिल्ली से दो सड़कों पर वाहन नोएडा की तरफ आते हैं। इनमें एक सड़क को पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे समेत अन्य मुख्य रास्तों पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश शुक्रवार से बंद कर दिया जाएगा। इन वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से जाना होगा।

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