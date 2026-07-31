Noida News: हादसे रोकने के लिण् 27 अवैध कट बंद होंगे

Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसों और जाम के कारण बन रहे 27 अवैध कट बंद कराए जाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने लिया। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों को अवैध कटों की सूची के साथ पत्र लिखा है। एआरटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये 27 कट बेहद संवेदनशील हैं। सड़कों पर अनाधिकृत रूप से बने ये अवैध कट आए दिन होने वाले सड़क हादसों का मुख्य कारण बन रहे हैं। वाहन चालक शार्ट कट के चक्कर में इनसे गलत दिशा में वाहन मोड़ लेते हैं, जिससे गंभीर सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। इन कट की वजह से जाम की भी समस्या होती है। एआरटीओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और लोगों की जान को जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वह अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले इन अवैध कटों पर कंक्रीट बैरियर या लोहे की ग्रिल लाकर इन्हें पूरी तरह बंद कराएं। इससे भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को टाला जा सकता है.