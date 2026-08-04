Noida News: शहर में ई-वाहनों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। इसके लिए प्राधिकरण आईटीआई, एनपीसीएल और केल्ट्रान के साथ एमओयू करने की तैयारी में है। सीईओ के सामने करीब एक सप्ताह के भीतर एमओयू का मसौदा रखा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही तीनों कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्राधिकरण का प्रयास है कि लोगों को शहर के प्रमुख स्थानों पर ई-वाहन चार्ज करने के लिए आसानी से सुविधा मिले।

योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थानों का चयन प्राधिकरण करेगा, जबकि उनका संचालन और रखरखाव संबंधित कंपनियां करेंगी। प्राधिकरण कंपनियों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगा। चार्जिंग स्टेशनों पर सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।प्राधिकरण की प्राथमिकता पेट्रोल पंपों और उनके आसपास चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की है, ताकि वाहन चालकों को एक ही स्थान पर ईंधन और चार्जिंग दोनों तरह की सुविधा आसानी से मिल सके। साथ ही शहर में पहले से स्थापित ईईएसएल के खराब पड़े चार्जिंग स्टेशनों को भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर में वर्तमान में 16 हजार से अधिक चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। हर महीने इनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में चार्जिंग ढांचा का विस्तार शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।