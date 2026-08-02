Noida News: श्रावण के पहले सोमवार के लिए शिवालय तैयार

Noida News: कुलदीप शर्मा ... श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए कड़े इंतजाम, मंदिरों के कपाट पूरे दिन खुले रहेंगे

Noida News: नोएडा संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर शहर के शिवालय सजकर तैयार हो गए है। शहर के मंदिरो में साफ-सफाई, सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियों ने सामान्य दिनों की तुलना में अधिक इंतजाम किए हैं।

तयारी की विशेष व्यवस्थाएं मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि रविवार रात 12 बजे के बाद से ही मंदिरों में जलाभिषेक शुरू होगा और सोमवार को मंदिरों के कपाट पूरे दिन के लिए खुले रहेंगे। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर सहित शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी, ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो।

पूजा सामग्री की बिक्री में तेज़ी मंदिरों में बेरिगेट लगाकर भक्तों को लाइन से जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में भेजा जाएगा। वहीं पीने के पानी और जूते-चप्पल रखने की व्यवस्ता भी की जाएगी। सनातन धर्म मंदिर के सेवादार स्तया शर्मा ने बताया कि पहले सोमवार पर भक्तों की अधिक भीड़ रहने की संभावना हैं, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के भजन-कीर्तन या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार पर भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। मंदिर के आचार्य विनोद भारद्वाज ने बताया कि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर का गन्ने के रस से भी विशेष अभिषेक किया जाएगा।

कांवड़ियों का स्वागत महंगाई के बावजूद पूजा सामग्री की बिक्री तेज

श्रावण के पहले सोमवार से पहले सोमवार से पहले फूल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजा सामग्री की दूकानों पर भी अच्छी रौनक दिखाई दे रही है। दुकानदारों के अनुसार मंहगाई का असर कीमतों पर साफ नजर आ रहा है। इस बार बेलपत्र, धतूरा, और फूल की एक थाली 20 रुपये में बिक रही है, जबकि पिछले वर्ष इसकी कीमत 10 रुपये थी। वहीं 200 ग्राम दूध का पैकेट 20 रुपये का मिल रहा है, जो पिछले साल 15 रुपये में मिल रहा था। पूजा सामग्री विक्रेता शैलेंद्र ने बताया कि महंगाई के कारण लगभग सभी पूजा सामग्रियों के दाम दोगुने हुए है। इसके बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है।

कांवड़ियों के स्वागत को तैयार शिवालय हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के शहर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। मंदिर समितियों का कहना है कि श्रावण के पहले सोमवार को कांवड़ियों के लिए भी जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कांवड़ियों के विश्राम, खान-पान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।

विशाल कांवड़ सेवा शिविर हवन-पूजन से होगा 15वें विशाल कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ

सेक्टर-14ए स्थित श्री सिद्ध पीठ शनि मंदिर में सोमवार को 15वें विशाल कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। श्री शनि सेवा समिति के अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि इसकी शुरुआत हवन-पूजन के साथ होगी। इसके बाद विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत शिविर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।