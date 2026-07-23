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Noida News: ट्यूशन जा रही छात्रा का रास्ता में रोककर धमकी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: गौरव भारद्वाज ... आरोपी पिछले कई माह से घर से बाहर परेशान करता है, छात्रा के पिता ने सेक्टर-49 थाने में दर्ज कराया मुकदमा

Noida News: ट्यूशन जा रही छात्रा का रास्ता में रोककर धमकी दी

Noida News: नोएडा, संवाददाता। बरौला गांव निवासी एक छात्रा का मनचले ने घर से निकलना दुश्वार कर दिया है। आए दिन आरोपी छेड़छाड़ करता है। अब बात न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर-49 स्थित बरौला गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कक्षा 10 में पढ़ती है। वह रोजाना ट्यूशन भी जाती है। आरोप है कि उनकी बेटी को एक युवक पिछले कुछ माह से परेशान कर रहा है। इसके संबंध में उनकी बेटी ने परिजन को जानकारी दी थी।

आरोपी आए दिन ट्यूशन पढ़ने जाते समय छेड़छाड़ करता है। पीड़ित ने बताया कि जब परिवार के लोग कहीं जाते हैं तो उसके साथी उसे जानकारी दे देते हैं। 22 जुलाई को उनकी बेटी ट्यूशन में पढ़कर घर वापस आ रही थी, तभी आरोपी ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी ने उसे बात न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर उनकी बेटी को जान का खतरा सता रहा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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