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Noida News: पूरा नोएडा स्टेडियम एक कंपनी को देने की प्रक्रिया फिलहाल थमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। प्राधिकरण ने सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम केवल एक एजेंसी को देने की प्रक्रिया रोक दी है। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। स्टेडियम की विभिन्न खेल सुविधाएं स्थानीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और एकाधिकार होने से सुविधाएं महंगी होने की आशंका है।

Noida News: पूरा नोएडा स्टेडियम एक कंपनी को देने की प्रक्रिया फिलहाल थमी

Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। प्राधिकरण ने सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम सिर्फ एक एजेंसी को देने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। खिलाड़ियों और लोगों के विरोध को देखते हुए प्राधिकरण ने यह मामला भविष्य के लिए टाल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण ने निजी एजेंसी को स्टेडियम सौंपने के लिए बनवाई जा रही एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) रोक दी है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया से प्राधिकरण के बिजली विभाग ने खुद का अलग कर लिया है। इसके पीछे अहम कारण शहरवासियों, खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद विभिन्न खेल सुविधाओं के कोच की तरफ से किया गया विरोध रहा है। प्राधिकरण की तैयारी के साथ यह विरोध शुरू हो गया था। अब स्थिति यह है कि कोई भी अधिकारी स्टेडियम को निजी एजेंसी को सौंपने के विषय पर बोलने को तैयार नहीं है。

स्टेडियम की सुविधाएं

स्टेडियम करीब 77 एकड़ में है। स्टेडियम में कई खेल सुविधाओं वाला इंडोर स्टेडियम, जिमनास्टिक हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, रनिंग ट्रैक, फुटबॉल मैदान, स्केटिंग, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, इंडोर शूटिंग रेंज, गोल्फ मैदान समेत कई खेल सुविधाएं हैं। इनमें खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। चारदीवारी के साथ चारों तरफ लोगों के टहलने के लिए कच्चा ट्रैक बना है। बैठने के स्थान और टहलने के लिए हरियाली भरे रास्ते हैं। इस तरह बिना किसी रोक-टोक सुबह से लेकर देर रात तक लोगों का स्टेडियम में आवागमन बना रहता है। एक ही एजेंसी को स्टेडियम देने को लेकर मंगलवार को काफी संख्या में खिलाड़ियों, अभिभावकों व कोच ने विरोध प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों का कहना है कि एकाधिकार होने से खेल सुविधाएं महंगी हो जाएंगी। कोच का कहना है कि उनकी आजीविका छिन जाएगी। वहीं आसपास रहने वाले लोगों का का कहना है कि निजी एजेंसी उनके स्टेडियम में प्रवेश पर पाबंदी लगा देगी। इन्हीं सब वजहों से प्राधिकरण ने फिलहाल प्रक्रिया रोक दी है।

सामान्य प्रश्न

नोएडा स्टेडियम को एक एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया?
खिलाड़ियों और लोगों के विरोध को देखते हुए प्राधिकरण ने इस विषय पर प्रक्रिया रोक दी है।
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