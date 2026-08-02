Noida News: महिला चिकित्सक के इंजीनियर बेटे की सड़क हादसे में मौत

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार ।जिला अस्पताल और पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल -सेक्टर-99 में तेज रफ्तार कार

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-99 में शनिवार दोपहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद युवक के परिजनों ने जिला अस्पताल और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि समय पर बेहतर इलाज नहीं मिलने और पुलिस की लापरवाही के कारण उनके इकलौते बेटे की जान चली गई। इस मामले में इंजीनियर की मां और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शालिनी वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक सेक्टर-27 निवासी जय किशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया।

दुर्घटना का विवरण पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अर्नव कटियार अपनी स्पोर्ट्स बाइक से घर के काम से निकला था। जब वह सेक्टर-99 के टी-प्वाइंट के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्नव गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद घायल अर्नव को समय रहते एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई और उसे ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी चिकित्सकों ने उसकी गंभीर चोटों के अनुरूप तत्काल जांच और उपचार नहीं किया। काफी देर तक केवल प्राथमिक उपचार और पट्टी की जाती रही। सिर, पेट और लीवर में गंभीर चोट होने के बावजूद समय पर सिटी स्कैन जैसी जरूरी जांच नहीं कराई गई। कुछ ही देर बाद अर्नव ने दम तोड़ दिया।

परिवार का बयान इंजीनियर की मां डॉ. शालिनी वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हादसे के बाद आरोपी चालक अस्पताल तक पहुंचा था, लेकिन बेटे की हालत गंभीर देखकर वह वहां से फरार हो गया और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद जब तक वह अस्पताल पहुंचीं, तब तक उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। पिता पंकज कटियार ने बताया कि घटना के करीब दो घंटे बाद ihnen हादसे की जानकारी मिली। यदि समय पर इलाज मिलता और आवश्यक जांच कराई जाती तो शायद बेटे की जान बच सकती थी। अर्नव कटियार एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। पिता पंकज कटियार एक नामी कंपनी में अधिकारी हैं, जबकि मां डॉ. शालिनी वर्मा एक अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। परिवार मूलरूप से लखनऊ के विकास नगर का रहने वाला है और करीब 22 वर्ष पहले नोएडा आकर सेक्टर-110 स्थित लोटस पनास सोसाइ्टी में रहने लगा था। रविवार को नोएडा में अर्नव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

अस्पताल और इलाज की लापरवाही ऑटो से अस्पताल पहुंचाया:

इंजीनियर के पिता पंकज कटियार का आरोप है कि हादसे के बाद उनके बेटे को समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। गंभीर रूप से घायल अर्नव को ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उपचार शुरू होने में काफी देरी हुई। आरोप है कि कार चालक घायल को अस्पताल छोड़कर वहां से फरार हो गया और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अस्पताल पहुंचने के बाद भी चिकित्सकों ने गंभीर चोटों के बावजूद आवश्यक जांच कराने में तेजी नहीं दिखाई। परिजनों का कहना है कि करीब दो घंटे तक उचित इलाज नहीं मिलने से अर्नव की हालत लगातार बिगड़ती गई। उनका आरोप है कि गंभीर सड़क हादसे के मरीज के साथ जिस तरह की आपात चिकित्सा होनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी। परिवार ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

दोषी चालक का इतिहास कार के पहले भी चालान हो चुके

परिजनों का कहना है कि जिस कार से हादसा हुआ, उसके पहले भी कई बार चालान हो चुके हैं। उनके अनुसार अधिकांश चालान ओवरस्पीडिंग के कारण किए गए, जिससे चालक की तेज रफ्तार से वाहन चलाने की प्रवृत्ति सामने आती है। पंकज कटियार का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि दुर्घटना के समय चालक नशे में था या नहीं। उनका कहना है कि गंभीर सड़क दुर्घटना में चालक का मेडिकल परीक्षण और अल्कोहल जांच कराना बेहद जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परिवार का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी से जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की गहन जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाया जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

परिवार का शोक इकलौते बेटे की मौत से परिवार टूट गया

23 वर्षीय अर्नव कटियार अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। पंकज एक प्रतिष्ठित कंपनी में अधिकारी हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉ. शालिनी वर्मा एक अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। बेटे की अचानक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। रविवार को नोएडा में उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में परिजन और परिचित मौजूद रहे। परिवार का कहना है कि वे बेटे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी और कथित लापरवाही का सामना न करना पड़े।