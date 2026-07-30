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Noida News: दुकान में चोरी करने वाला युवक फुटेज के आधार पर दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र में परचून की दुकान से चोरी करने वाले युवक को

Noida News: दुकान में चोरी करने वाला युवक फुटेज के आधार पर दबोचा

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र में परचून की दुकान से चोरी करने वाले युवक को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से दुकानदार ने ही दबोच लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। सेक्टर-127 स्थित बख्ताबरपुर गांव निवासी सुबोध कुमार साह ने पुलिस को बताया कि वह किराये के घर में रहते हैं और परचून की दुकान चलाते हैं। पिछले कई दिनों से दुकान से सिगरेट, पान मसाला आदि चोरी हो रहा था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने पर पता चला कि करण दुकान में चोरी कर रहा था। उसके पास से चोरी का भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया है।

आरोपी को पकड़कर पीड़ित थाने पहुंचा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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