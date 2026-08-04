Noida News: प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का तबादला
Noida News: नोएडा, उदय सिंह। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल का तबादला हो गया
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल का तबादला हो गया है। उनको विशेष सचिव गृह विभाग बनाया गया है। सतीश पाल फरवरी 2023 से नोएडा में नियुक्त थे। वह वर्तमान में लैंड, नियोजन, इंडस्ट्री के अलावा डीएनजीआईआर का काम देख रहे थे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्प राज सिंह को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा नियुक्त किया गया। एसीईओ सतीश पाल का अपने पूरे कार्यकाल में विवादों से नाता तो नहीं रहा। हालांकि, विगत चार महीने पहले मांगें पूरी न होने और हाइपावर कमेटी की सिफारिश लागू न होने पर किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।
सतीश पाल ने वर्षों से फंसी स्पोर्ट्स सिटी जैसी परियोजना को अंतिम छोर तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें तेजी से काम किया। इसके अलावा लैंड से संबंधित कई अहम मुद्दों पर भी काम किया।
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