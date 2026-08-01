Noida News: सड़क हादसों में दो लोगों की मौत
Noida News: नोएडा,गौरव भारद्वाज। फेज-2 थाना क्षेत्र में गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह सड़क हादसों में दो
Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-2 थाना क्षेत्र में गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के जिला भोजपुर के कोसियर गांव निवासी करन कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में सेक्टर-8 स्थित जेजे कॉलोनी में रहते हैं। उनके पिता रामपूजन गुप्ता 31 जुलाई को फेज-2 फल मंडी में सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 8.40 बजे बीपीएल कट के पास से दादरी मुख्य मार्ग पर जाते समय एक हाइड्रा के चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हाइड्रा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, जिला हाथरस के खेड़ा पसौली गांव निवासी सत्यवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा विकास 30 जुलाई की रात करीब एक बजे एनएसईजेड के पास से गुजर रहा था, तभी एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।---------
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