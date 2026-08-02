Noida News: एओए के विरोध में प्रदर्शन
Noida News: नोएडा, उदय सिंह। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के लोगों ने रविवार को एओए के
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के लोगों ने रविवार को एओए के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, बेसमेंट में जलभराव रोकने और टावरों की मरम्मत की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने वाले अमित तिवारी ने बताया कि सोसाइटी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन्हें रोकने लिए टास्क फोर्स बनाने चाहिए। इसके अलावा बेसमेंट में जलभराव, फ्लैट में सीलन, प्लास्टर गिरने, चूहों की समस्या और पाइप से कैमिकल का विरोध किया गया। इसके साथ ही आय-व्यय का ऑडिट कराने की मांग की गई। आगामी शनिवार को जनसुनवाई में सोसाइटी के लोग चर्चा करेंगे।
वहीं, एओए अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि सोसाइटी में सभी कार्य नियम अनुसार हो रहे हैं। नियमित समय पर ऑडिट भी होता है। सोसाइटी में पेंट का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में दूध की डेयरी है। डेयरी पर दो लाख रुपये का सोसाइटी का किराया शेष है। किराये के लिए सोसाइटी के तरफ से दो सप्ताह पहले नोटिस जारी किया था। उसके बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।