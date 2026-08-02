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Noida News: एओए के विरोध में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, उदय सिंह। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के लोगों ने रविवार को एओए के

Noida News: एओए के विरोध में प्रदर्शन

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के लोगों ने रविवार को एओए के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, बेसमेंट में जलभराव रोकने और टावरों की मरम्मत की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने वाले अमित तिवारी ने बताया कि सोसाइटी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन्हें रोकने लिए टास्क फोर्स बनाने चाहिए। इसके अलावा बेसमेंट में जलभराव, फ्लैट में सीलन, प्लास्टर गिरने, चूहों की समस्या और पाइप से कैमिकल का विरोध किया गया। इसके साथ ही आय-व्यय का ऑडिट कराने की मांग की गई। आगामी शनिवार को जनसुनवाई में सोसाइटी के लोग चर्चा करेंगे।

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वहीं, एओए अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि सोसाइटी में सभी कार्य नियम अनुसार हो रहे हैं। नियमित समय पर ऑडिट भी होता है। सोसाइटी में पेंट का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में दूध की डेयरी है। डेयरी पर दो लाख रुपये का सोसाइटी का किराया शेष है। किराये के लिए सोसाइटी के तरफ से दो सप्ताह पहले नोटिस जारी किया था। उसके बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया।

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