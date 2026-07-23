Noida News: प्राधिकरण ने लोगों की समस्याएं सुनीं
Noida News: नोएडा, उदय सिंह। वर्क सर्किल-5 के तहत आने वाले सेक्टर की आरडब्ल्यूए और फोनरवा के
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। वर्क सर्किल-5 के तहत आने वाले सेक्टर की आरडब्ल्यूए और फोनरवा के पदाधिकारियों की गुरुवार को प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सेक्टर के लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक सेक्टर-94 स्थित वर्क सर्किल-5 के दफ्तर में दोपहर ढाई बजे शुरू हुई। फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव केके जैन ने बताया कि सेक्टर-53, 70, 71, 33, 23, 34 और 35 की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को अपने-अपने सेक्टर की समस्याओं से अवगत कराया। इसमें पार्कों के विकास, खराब स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता का मुद्दा उठाया।
आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बताया कि प्रााधिकरण ने कुछ काम शुरू किए, परंतु अधिकांश कार्य पूरे नहीं हुए है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बैठक में प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण का आश्वासान दिया। आरडब्ल्यूए की तमाम समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। अधूरे सिविल कार्यों को पूरा कराया जाएगा।
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