Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: प्राधिकरण ने लोगों की समस्याएं सुनीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा, उदय सिंह। वर्क सर्किल-5 के तहत आने वाले सेक्टर की आरडब्ल्यूए और फोनरवा के

Noida News: प्राधिकरण ने लोगों की समस्याएं सुनीं

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। वर्क सर्किल-5 के तहत आने वाले सेक्टर की आरडब्ल्यूए और फोनरवा के पदाधिकारियों की गुरुवार को प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सेक्टर के लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक सेक्टर-94 स्थित वर्क सर्किल-5 के दफ्तर में दोपहर ढाई बजे शुरू हुई। फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव केके जैन ने बताया कि सेक्टर-53, 70, 71, 33, 23, 34 और 35 की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को अपने-अपने सेक्टर की समस्याओं से अवगत कराया। इसमें पार्कों के विकास, खराब स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता का मुद्दा उठाया।

आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बताया कि प्रााधिकरण ने कुछ काम शुरू किए, परंतु अधिकांश कार्य पूरे नहीं हुए है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बैठक में प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण का आश्वासान दिया। आरडब्ल्यूए की तमाम समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। अधूरे सिविल कार्यों को पूरा कराया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।