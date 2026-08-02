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Noida News: फोनरवा की वार्षिक आमसभा सम्पन्न, विकास कार्यों की जानकारी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: उदय ... आम सभा की बैठक की अध्यक्षता फोनरवा के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा और संचालन महासचिव केके जैन ने की

Noida News: फोनरवा की वार्षिक आमसभा सम्पन्न, विकास कार्यों की जानकारी दी

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स (फोनरवा) की वार्षिक आमसभा रविवार को सेक्टर-52 स्थित फोनरवा कार्यालय में आमसभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विकास कार्यों की जानकारी दी गई है और आने वाले दिनों में होने वाली कार्यों की जानकारी साझा की। इसके साथ ही आय-व्यय का ब्यौरा दिया गया। इसमें विभिन्न सेक्टरों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आम सभा की बैठक की अध्यक्षता फोनरवा के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा और संचालन महासचिव केके जैन ने किया। उन्होंने कहा कि फोनरवा नोएडा के सभी आरडब्ल्यूए और एओए के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और विभिन्न विभागों के साथ निरंतर संवाद और समन्वय के सकारात्मक परिणाम अब शहर में दिखाई देने लगे हैं। महासचिव केके जैन ने वर्ष 2025-26 की गतिविधियों और उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन 14 दिसंबर 2025 को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो सदस्य आरडब्ल्यूए, प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा पुलिस, यूपीपीसीएल और अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग से संभव हो सकी।

विकास कार्यों की जानकारी

उन्होंने बताया कि शहर की पेयजल व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए आठ रेनवेल पूरी क्षमता से संचालित हैं और दो रेनवेलों की मरम्मत का कार्य जारी है। गंगाजल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सभी ट्यूबवेलों को भी चरणबद्ध तरीके से सक्रिय किया जा रहा है। बैठक के अंत में अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फोनरवा भविष्य में भी नोएडा के नागरिकों के हितों की रक्षा तथा शहर के समग्र विकास के लिए पूरी सक्रियता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। आमसभा में विभिन्न आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने बिजली आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, वर्षा के दौरान जलभराव, सड़क मरम्मत और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। महासचिव के के जैन ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इन सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के समक्ष प्रभावी ढंग से पैरवी की जाएगी।

80 फीसदी कार्यों का जारी हो चुका है टेंडर

उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण के सभी सर्किलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। आरडब्ल्यूए द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 80 प्रतिशत विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अनेक सेक्टरों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य शुरू हो चुके हैं।

बिजली ढांचे की क्षमता वृद्धि का जारी है कार्य

उन्होंने बताया कि कई सेक्टरों में पुराने बिजली के खंभों और तारों को बदला गया है, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है, वीसीबी की मरम्मत की गई है। भूमिगत विद्युत लाइनों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण और मौजूदा उपकेंद्रों के विस्तार का कार्य भी प्रगति पर है।

आवारा कुत्तों के समस्या के समाधान के लिए बनाए जा रहैं शेल्टर होम

आवारा और आक्रामक कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए सेक्टर-34 और सेक्टर-135 में डॉग शेल्टर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि सेक्टर-123 में एक-एक हजार क्षमता वाले दो आधुनिक डॉग शेल्टरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

साइबर फ्रॉड जागरुकता के लिए चलाया अभियान

महासचिव ने बताया कि नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेक्टर स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आरडब्ल्यूए के सहयोग से विभिन्न सेक्टरों में साइबर फ्रॉड जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। शहर में सुरक्षित और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फोनरवा की लंबे समय से उठाई जा रही मांग पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सिटी बस सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

कोषाध्यक्ष ने प्रस्तुत किया लेखा-जोखा

कोषाध्यक्ष पवन यादव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय-व्यय का विवरण और लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।

सामान्य प्रश्न

फोनरवा की आमसभा कब हुई?
फोनरवा की आमसभा रविवार को सेक्टर-52 स्थित फोनरवा कार्यालय में संपन्न हुई।
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