Noida News: सुबह-शाम बारिश ने गर्मी से राहत दी
Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। शहर में मंगलवार सुबह और शाम हुई बारिश ने गर्मी से मामूली राहत दी।
Noida News: नोएडा। शहर में मंगलवार सुबह और शाम हुई बारिश ने गर्मी से मामूली राहत दी। बारिश की वजह से प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई। बुधवार को भी बारिश का अनुमान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में सुबह आठ से 10 बजे के बीच हल्की बारिश हुई। वहीं, दोपहर के बाद भी बारिश का सिलसिला रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही रही। आर्द्रता 96 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिनों में बादलों की आवाजाही रहेगी।
बारिश का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री या इससे कम रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से कम रह सकता है। बारिश की वजह से प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई। नोएडा का एक्यूआई 61 और ग्रेटर नोएडा का 100 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी वायु प्रदूषण कम रहने की संभावना है। दोनों शहरों का एक्यूआई 100 के आसपास रह सकता है।
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