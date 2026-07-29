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Noida News: सेक्टर-44 यूटर्न में जलभराव रोकने के लिए प्रयास शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। शहर में मंगलवार को आई बारिश में महामाया फ्लाईओवर के नीचे बने

Noida News: सेक्टर-44 यूटर्न में जलभराव रोकने के लिए प्रयास शुरू

Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। शहर में मंगलवार को आई बारिश में महामाया फ्लाईओवर के नीचे बने सेक्टर-44 यूटर्न में काफी जलभराव हो गया था। गाड़ियों का आधा हिस्सा तक डूब गया था। इसको देखते हुए अब प्राधिकरण ने यहां संपबेल बनवाने का निर्णय लिया है। इसके जरिए बारिश का पानी तेजी से निकालकर मुख्य नाले तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सड़क पर पानी जमा नहीं होगा। हल्की सी बारिश होते ही इस यूटर्न में हर बार जलभराव की समस्या हो जाती है। यहां पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। महामाया फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा आसपास की सड़क की तुलना में काफी नीचा है।

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इस वजह से तेज बारिश के दौरान यहां तीन से चार स्थानों पर भारी जलभराव हो जाता है। मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम कम समय में पानी की निकासी करने में सक्षम नहीं है। कई बार काफी देर तक सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे जाम की समस्या होती है। पानी भरने से वाहन भी खराब हो जाते हैं।प्राधिकरण के जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि महामाया फ्लाईओवर के नीचे संपबेल बनाया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या नहीं होगी। सम्पबेल एक भूमिगत जल संग्रहण संरचना होती है। बारिश का पानी पहले इसमें एकत्र होगा। इसके बाद उच्च क्षमता वाले पंपों की मदद से पानी को मुख्य नाले या ड्रेन में भेज दिया जाएगा। इससे पानी सड़क पर जमा होने के बजाय तुरंत बाहर निकल जाएगा और जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी।

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