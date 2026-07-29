Noida News: कार्यालय पर बैठे लोगों से रंजिशन की मारपीट

Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-53 स्थित गिझौड़ गांव में कार्यालय पर बैठे चार लोगों के साथ तीन कार में सवार होकर आए 10-12 लोगों ने मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़ित ने सात नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर-24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।सेक्टर-75 स्थित गोल्फ सिटी निवासी अप्रांशु सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका सेक्टर-53 स्थित गिझौड़ गांव में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के सामने प्रॉपर्टी का कार्यालय है। कुछ लोगों से प्रॉपर्टी के विवाद में उनकी रंजिशन चल रही है। वह 25 जुलाई की रात 10 बजे अपने तीन साथियों के साथ कार्यालय पर बैठे थे, तभी तीन गाड़ियों में मंगल सिंह, अजीत राय, अंशुमान, संजय पंडित, मानिक, अभिषेक, ललित और कुछ अज्ञात लोग आए।